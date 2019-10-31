وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 123 عاما

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كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن وفاة أكبر معمرة في العالم تدعى ” تنزيلا بيسيمبييفا ” مساء يوم أمس الأربعاء عن عمر يناهز 123 عاما بقرية ” أليتشا ” في مقاطعة أستراخان في جنوب روسيا .
ولدت تنزيلا بيسيمبييفا عام 1896 في عهد الإمبراطورية الروسية وكانت أكبر طفلة في عائلتها المكونة من 8 أطفال .
وقبل وفاتها بقيت بيسيمبييفا طيلة 3 أشهر ملازمة الفراش .. ودفنت في مقبرة بمسقط رأسها بقرية أيلتشا حيث أمضت حياتها .
يذكر أن تنزيلا بيسمبييفا شهدت خلال خياتها عددا من الأحداث العالمية منها فترة روسيا القيصرية والحربين العالميتين الأولى والثانية وتفكك الإتحاد السوفيتي وعاصرت 12 ملكا ورئيسا .
وتم إدراج إسمها ضمن موسوعة الأرقام القياسية الروسية .
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