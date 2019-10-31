شاهد.. مصارعة نسائية للمرة الأولى في السعودية

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - لأول مرة في التاريخ على أرض ​المملكة العربية السعودية​ أقيمت مباراة مصارعة نسائية وفقما أعلن اتحاد WWE وذلك ضمن “كراون جول”، بمدينة الرياض، وستكون المباراة بين المصارعة الكندية ​ناتاليا نايدهارت​ والأمريكية ​لايسي إيفانز​.

ناتاليا علقت : “العالم سيشاهدنا. فخورة جدا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي”.

وعلقت إيفانز على الخبر، قائلة: “لم أعتقد أبدا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE، غدا سأجل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك”.

والعرض جزء من فعاليات موسم الرياض، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض كراون جول عام 2018.

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