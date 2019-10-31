هل فضحت حلا شيحة علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني!

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - عبرت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ عن حبها للثنائي الفنان ​عمرو دياب​ والممثلة المصرية ​دينا الشربيني​ كصدقين مقربين الى قلبها زملاء لها في الفن.

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية القصص في حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأغنية عمرو دياب الجديدة “قدام مرايتها” مع صورة له الى جانب دينا الشربيني. وكتبت شيحة على الصورة : “أنهما رائعين”.

يذكر أن حلا شيحة شاركت الممثل المصري محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” والذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني ‏بعد غياب طويل ‏عن الشاشة الصغيرة.