” هازال كايا ” ترد بقوة على صحفى انتقد شكلها ووزنها الزائد بعد الحمل : ” هذا عيب جدا “

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - استغل أحد الصحفيين وجود النجمة التركية ” هازال كايا ” وزوجها الفنان والمخرج ” علي أتاي ” في أحد المطاعم خلال خروجهما للعشاء لتوجيه بعض الأسئلة عليها .

حيث سألها عن وزنها الحالي وكمية الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل وخاصة إنه يبدو عليها إنها اكتسبت الكثير من الوزن في الشهور الأخيرة من الحمل .

وأثار هذا السؤال استياء هازال كايا التي ردت عليه قائلة : ” هل يعقل هكذا سؤال ؟ هذا الأمر عيب جدا السؤال حوله وتصرف غير محترم من جانبك ” .

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ومنذ ظهور علامات الحمل على الفنانة هازال كايا وزيادة وزنها بشكل ملحوظ وهي تتعرض إلى عدد من التعليقات السلبية .. وعلى الجانب الآخر يرى البعض أن الحمل زاد من جمالها ولذلك منحوها لقب ” أجمل حامل في تركيا ” .

يذكر أن أسابيع قليلة تفصل هازال عن وضع طفلها الأول والذي ذكرت في وقت سابق بأنه ” صبي ” .. وأعلنت تفرغها لمرحلة الأمومة التي تعيشها وحماستها لخوض التجربة .