كيلي جينر تحتفل بالهالوين بملابس جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر، بعيد الهالوين، حيث تنكرت في إطلالة على طريقة عارضات مجلة الإثارة الشهيرة “بلاي بوي”، وذلك بعد أن سبق وزينت غلاف مجلة “بلاي بوي”، نفسها مع حبيبها السابق مغني الراب ترافس سكوت في الصيف.

وكانت جريدة الديلي ميل، قد نشرت بعض اللقطات التي نشرتها كيلي علي صفحة شركة التجميل الخاصة بها علي موقع انستجرام، بزي قصير علي شكل ،أرنب أسود، وهو الشعار الرسمي لمجلة “بلاي بوي”.

وأكملت كيلي جينر، البالغة من العمر 22 عاما، الزي بربطة عنق وأذن الأرنب، وحضرت به حفل الهالوين الذي أقيم في بيت صديقتها المقربه انستازيا كرانيكوليو.

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وكان هناك ثلاثة من أصدقاء المليارديرة العصامية الصغيرة، شقروات يرتدون زي الارنب مثلها، وكانوا جميعهن شبيهات لهايلي بلدوين زوجة المغني الشاب جاستن بيبر.

وعلى جانب أخر، تعرضت نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر لحادث سيارة، أسفر عن بعض التلفيات في سيارتها، في الطريق إلى حفلة عيد الهالوين التي استضافتها ديمي لوفاتو، حيث كانت النجمة العالمية في المقعد الخلفي، وذلك بحسب موقع I n Touch.

والحادث نفسه لم يكن يبدو خطيرًا للغاية، مجرد خدش صغير، على طول كابينة سيارتها في أثناء محاولته الشخص الاخر الاحتكاك بسيارة أخرى.

ويبدو أن الحادث قد شهده العديد من رواد الحفل، بينما جلست كيلي في الجزء الخلفي من السيارة وهي تشعر بالقلق، من ناحية أخرى، كانت ديمي أكثر استعدادًا للاحتفال مع زملائها المشاهير الآخرين للاحتفال بعيد جميع القديسين في هايد في هوليوود، حيث ارتدوا ملابسهم الأكثر سخونة.