وفاة الممثل الأمريكي جون ويذرسبون.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
توفى النجم الأمريكي الكوميدي جون ويذرسبون، عن عمر يناهز الـ 77، في منزله بمدينة لوس أنجلوس فجر يوم الأربعاء 30 أكتوبر.
وبحسب بيان صادر عن أسرة الفنان الراحل، نقل موقع nbc news، فإنه قد وافته المنية، في ظروف طبيعية دون معاناته من أي أمراض.
وعرف النجم الكوميدي جون ويذرسبون، بمشاركته كواحد من نجوم الفيلم الكوميدي الشهير، Friday، كما عرف أيضا بقيامه بالأداء الصوتي لأحد الشخصيات الرئيسية بمسلسل الرسوم المتحركة الشهير، The Boondocks.
وكان قد ولد النجم “حون ويذرسبون” في مدينة ديترويت الأمريكية عام 1942، وبدأ مسيرته الفنية بمجموعة من عروض ستاند أب كوميدي.
وكانت بدايته مع العمل التليفزيوني عام 1970، وفي عام 1980 ظهر كأحد نجوم مسلسل The Jazz Singer، ومن أبرز الأدوار التي جسدها للتليفزيون “جون بوبس ويليامز” بمسلسل The Wayans Bros، وشخصية مستر جاكسون، التي ظهر بها في العمل الفني Boomerang.
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