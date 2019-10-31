ريكي مارتن يستقبل طفله الرابع من أم بديلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن المطرب والنجم البورتريكي ريكي مارتن، البالغ من العمر 47 عامًا، وزوجه الرسام السوري الشهير جوان يوسف، البالغ من العمر 35 عامًا، عن ولادة طفلهما الرابع يوم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، عن طريق أم بديلة.

النجم العالمي نشر صورة الطفل الرضيع الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بينما كان يحمله وبجانبه زوجه يوسف، وعلق عليها بالإسبانية “ابننا رين مارتن يوسف قد وُلد”.

وكان ريكي مارتن أعلن بأنه هو وشريكه جوان يوسف يتوقعان الإنجاب قبل شهرين فقط، عندما حضر حفل توزيع جوائز “National Visibility Award” في أغسطس الماضي.

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وعلى غير العادة، نشر المغني البورتوريكي صورة الرضيع الرابع الجديد في نفس الشهر الذي ولد فيه، بخلاف صورة ابنته الثالثة “لوسيا” التي ولدت في شهر ديسمبر من العام الماضي، ونشر صورتها في شهر أغسطس الماضي.

وعلى جانب أخر، هاجم المطرب البورتوريكي ريكي مارتن، الإعلام الغربي، مؤخرا، وجاء ذلك عقب الحادث البشع الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة 15 مارس 2019.

وكان ريكي مارتن قد علق، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام قائلًا: الرجل الذى قتل أكثر من أربعين شخصا، وأصاب عشرين شخصا بجروح خطيرة، الإعلام يسميه مطلق النار ومتطرف لكن ليس إرهابيًا.. لماذا؟! لأنه غير مسلم.

وكانت السلطات النيوزيلندية قد اعتقلت 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست شيرش بنيوزيلندا أمس، الذي أسفر عن مقتل 52 شخصًا، وإصابة 48 آخرين.