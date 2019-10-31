جون سينا يتبرع بـ 500 ألف دولار لمقاومي حرائق غابات كاليفورنيا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قرر الممثل الأمريكي من أصل إيطالي والمصارع جون سينا، التبرع بمبلغ 500 ألف دولار، مساهمة منه في مقاومة حرائق كاليفورنيا، ومساعدة المتضررين.

النجم العالمي البالغ من العمر 42 عامًا، نشر في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الاثنين “في مثل هذه الأوقات، عندما يعطي الناس حياتهم ويبذلون وقتهم وجهدهم، فإن ما يحتاجونه منا هو الإمداد”.

وأضاف جون سينا قائلا: هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وأنا أقوم بدوري للمساعدة في القضية.

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والجدير بالذكر أن النجم الشهير بطل Playing With Fire لم يكتف بدفع مبلغ $500، 000، لكنه وجه نداء للفنانين الكبار وزملائه بالفيلم، وطلب من شركة باراماونت بلايرز، وهي شركة الإنتاج التي تنتج Playing With Fire، اختيار مؤسسة خيرية “تساعد أول المستجيبين في أسرع وقت ممكن.

وبحسب تقارير صحفية، أجبرت حرائق الغابات في كاليفورنيا أكثر من 200000 شخص على الفرار من منازلهم، وجعلت أكثر من 2.5 مليون شخص بلا كهرباء.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم حالة الطوارئ يوم الأحد نتيجة الحريق، الذي احتاج لعمل أكثر من 3000 من رجال الإطفاء للسيطرة عليها.