رشا مهدي تتألق في جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك مميز.

رشا شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» في صور من الجلسة، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي بلوزة سوداء تكشف عن جسدها.

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الفنانة الشابة اختارت لها جيب بيضاء قصيرة، بينما تركت شعرها منسدلًا، ووضعت ماكياج ناعم، وتلقت عدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها من قبل جمهورها.

ومن ناحية أخرى، بدأت رشا استعداداتها من أجل عودتها قريبا إلى الدراما بعمل فني جديد عرض عليها، وبعد انتهاء كتابته بالكامل ستحدد موقفها من المشاركة فيه، كما ستعلن عن تفاصيله.

رشا مهدي من مواليد 12 أغسطس عام 1982، وأكملت 36 عاما، دخلت الوسط الفني في سن مبكر، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية، وشاركت كبار النجوم في أعمالهم ومنهم يسرا، إلهام شاهين، سميرة أحمد.

كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «رمضان كريم» والذي تم عرضه في رمضان 2017، بينما تغيبت رشا هذا العام عن دراما رمضان لعامين بسبب مرض والدتها.