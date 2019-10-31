أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن أصالة قد قررت تجاوز أزمة خلافاتها مع زوجها، المخرج طارق العريان بأجازة أسرية تقضيها مع والدتها، وشقيقها أنس، وأولادها «شام وخالد وتوأمها آدم وعلي».

أصالة اختارت إحدى المنتجعات السياحية في دبي، وقد نشرت صورة تجمعها بأسرتها، عكست مدى استمتاعها بوقتها العائلي، وكتبت معلقة عليها: «صباح الفل، أجازة، دبي، عيلتي»، كما شاركت شام متابعيها عبر «سناب شات» بمقطع فيديو من رحلة صيد قامت بها العائلية على تن يخب بعرض البحر.

وفي الفيديو، ظهرت أصالة تصطاد بانسجام واستمتاع وبتشجيع قوي من أسرتها، وبالفعل نجحت في اصطياد عدد من الأسماك، كما كان لافتاً الطلّة العفوية التي بدت عليها النجمة السورية، حيث تخلت عن الماكياج تماماً، وظهرت بـ«لوك» طبيعي.

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يُذكر أن أصالة في الوقت الذي اعترفت فيه بوجود خلافات بينها وبين زوجها، نفت اثير حول خيانته لها ووصولهما لقرار الإنفصال، وطلبت من الجميع مراعاة خصوصية الموقف وحساسية مشاعرها، بينما فضلت عدم ذكر أسباب هذا الخلاف.

من ناحية أخرى، تختتم أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 بحفل كبير تحييه يوم 13 نوفمبر 2019 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هانى فرحات بالقاهرة.