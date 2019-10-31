ديدي وDJ Khaled معًا على غلاف Rolling Stone – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: اختارت مجلة Rolling Stone ديدي وDJ Khaled ليتصدّرا الغلاف الخاص بعدد Musician On Musicians.

وفي المقابلة التي أجرتها المجلّة، سئل كلّ منهما عن كيف التقيا فتهرّبا من الإجابة وقال ديدي: “بعض الأمور لا يجب أن تقال”. وأكّد ديدي أنّه يعتبر DJ Khaled شخص ملهم له وتعلّم منه الكثير. ووصف كلّ منهما عمله كما عبّرا عن رأيهما بالموسيقى الرقمية.

ونشرت صفحة Rolling Stone الرسمية على موقع “إنستجرام” فيديو المقابلة على خاصيّة الـInstagram TV وحصد نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا.

أمّا DJ Khaled فنشر العديد من الصور والفيديوهات وكان أوّلها الـcover وكتب بتعليقه عليه: “قالوا أنّه لا يمكنني أن أكون على غلاف Rolling Stone. فاختارتني المجلة للغلاف”. ونشر فيديو من كواليس التصوير، حصل أيضًا على نسبة مشاهدة عالية.

أمّا ديدي فنشر صورة الغلاف أيضًا على صفحته وكتب: “شرف لي أن أكون على غلاف مجلة Rolling Stone إلى جانب أخي DJ Khaled”.