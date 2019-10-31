رنا سماحة: أميرة الحب تجربة غنائية مهمة ولايف ستايلز ستوديوز قدمتني بطريقة محترفة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة المصرية رنا سماحة عن سعادتها بأغنية “أميرة الحب” من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع سوات أيدوغان والتي صدرت قبل أيام عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.

وأكدت رنا سماحة على أن أغنية “أميرة الحب” تجربة غنائية جديدة ومختلفة، وأن شركة لايف ستايلز ستوديوز قدمتها بصورة جديدة ومختلفة، وقالت عبر حسابها الرسمي على انستغرام:

“أغنية أميرة الحب تجربة غنائية مهمة مع فريق عمل محترف وسعيدة جداً بهذه التجربة التي شكلت نقلة نوعية بالنسبة لي، وشركة لايف ستايلز ستوديوز قدمتني بطريقة محترفة من حيث الإختيار للأغنية والكليب الذي ظهرت به بصورة مختلفة عن كليباتي السابقة. أشكر كُل فريق العمل من لايف ستايلز ستوديوز والملحن والشاعر المصري محمد رفاعي والموزع التركي سوات ايدوغان والمخرج اللبناني عادل سرحان”.

وحقق فيديو كليب أغنية “أميرة الحب” من اخراج عادل سرحان أكثر من 850 ألف مشاهدة بعد أسبوع من صدوره على اليوتيوب.