محمد الشرنوبي في جلسة تصوير جديدة: “أنا جاهز”

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متابعة بتجـــــــــــــرد: أطلّ النجم المصري محمد الشرنوبي على الجمهور ومحبّيه، بجلسة تصوير جديدة شاركهم ببعض الصور منها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق كاتبًا: “أنا جاهز”.
ويظهر الشرنوبي في صوره الجديدة بإطلالة كلاسيكية في لقطات مميّزة نالت استحسان متابعيه، الذين عبروا عن ذلك من خلال التعليقات التي وصلته عبر صفحاته الشخصية.
على صعيد آخر، يستعد محمد الشرنوبي لإحياء حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات “مهرجان الموسيقى العربية” في دار الأوبرا المصرية. ومن المقرر أن يلتقي الشرنوبي الجمهور مساء الاثنين 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حيث سيقدّم باقة من أجمل الأغاني على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد حسن فكري.
تجدر الإشارة إلى أن محمد الشرنوبي تلقى طيلة الأيام الماضية أصداءً أكثر من رائعة حول مسلسل “قسمتي ونصيبك” وتحديدًا حكاية “ما تيجي يا مليجي” التي لعب فيها دور البطولة.
“ما تيجي يا مليجي” من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينجرى وأحمد عبد العاطي.
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