ليدي غاغا تتحاور مع ديفيد بيكهام في لقاء العمالقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: في تعاون مميّز لهما مع دار ساعات “تيودور”، أطلّ النجمان ليدي غاغا وديفيد بيكهام في لقاء تخلّلته أسئلة متبادلة بينهما، وقد يكون أكثر لقاءات المشاهير لفتًا للنظر على الإطلاق.

وكشف دار “تيودور” عن فيديو اللقاءالذي يتحدث فيه سفراء العلامة التجارية السويسرية للساعات الفاخرة عن نماذج يحتذى بها (والديهما وأجدادهما) ، في أكثر اللحظات جرأة في حياتهما.

وقد شارك كل من جاجا وبيكهام بعضهما القواسم المشتركة في امتنانهما لنجاحهما وإصرارهما على عدم الاستسلام، حتى عندما ينصح الآخرون بخلاف ذلك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الحملة الدعائية الجديدة لدار ساعات “تيدور” والتي تحمل اسم Born To Dare، ومن المتوقع أن تتخلّلها لقاءات أخرى يتم الكشف عنها تباعا في الفترة المقبلة.