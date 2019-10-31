بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لحفل ميشال فاضل على مسرح المجاز

بعد ان كان من المقرر ان يلتقي جمهور الموسيقى والغناء مع الموزع الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، يوم الجمعة 15 نوفمبر في حفلة فنية ضمن مهرجان “هلا بالمجاز”، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، تم تأجيل الأمسية الفنية الى يوم الجمعة الموافق في 24 كانون الثاني 2020 وذلك نظراً لظروف خارجة عن ادارة مسرح المجاز.

ويعتبر ميشال فاضل، أحد أشهر الموسيقيين اللبنانيين، وعازف البيانو في فرقة السيدة فيروز، وصاحب البصمة في الكثير من الأعمال الغنائية المتميزة لمجموعة من أهم المغنيين العرب، الذي استطاع أن يقدم للجمهور العربي والعالمي مجموعة متنوعة من الأعمال التي تدمج ما بين الإيقاعات الشرقية والغربية ببصمة خاصة ومميزة.

ومن المتوقع ان يرافق فاضل في الحفل، أربعة مغنيين يجمعون ما بين الغناء الغربي والعربي والسوبرانو، وهم مغني الأوبرا مارك رعيدي، وريتا بو صالح، ودينزل وايت، وكيونا ماك كولوم، ، كما يشاركه الحفل أوركسترا “كييف فيرتوزي”، بقيادة المايسترو وعازف التشيللو الشهير دميتري يابلونسكي، والتي تضمّ كوكبة من أبرز الموسيقيين الأوكرانيين الحائزين على جوائز عالمية.