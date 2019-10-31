شيلاء سبت تبكي بسبب شقيقتها.. وهذا ما قالته عن ارتباطها بصالح الراشد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتمكن الفنانة البحرينية الشابة شيلاء سبت، من تمالك دموعها أمام مدح شقيقتها الفنانة أبرار سبت لها، خاصةً بعد أن صرّحت الأخيرة بأنَّ شيلاء هي من تكفلت بمصاريف دراستها بالكامل إلى جانب إنفاقها على علاج والديهما، خلال ظهورهما أمس سويًا في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وقالت شيلاء، في تصريحاتٍ تلفزيونية إنَّ السبب في بكائها هو أنها لم تعتد على مدح أحد لها من قبل، لذلك لم تستطع أن تمنع نفسها من البكاء عندما سمعت مدح شقيقتها أبرار لها.

وصرّحت شيلاء بأنّها تحضّر حاليًا لمسلسل "أغلى من حياتي" للمخرج أحمد يعقوب، وشركة إنتاج كنوز الفن، مشيرةً إلى أنَّ الدور الذي ستلعبه سيكون مختلفًا تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

أما عن سبب قلة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أنَّ عفويتها وطيبتها الزائدة سبّبا لها الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة؛ لأنه يتم فهمها بشكل خاطئ؛ وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار، ويُذكر في هذا الصدد أنَ آخر انتقادات وجّهت لها كانت قبل أيام بعد نشرها صورةً عبر حسابها على "إنستغرام"، تظهر فيها وهي تقود دراجةً في أحد الشوارع، وينظر إليها شباب من الخلف، علّقت عليها حينها إحدى المتابعات قائلةً: "ليش يناطرونك"، فردّت عليها الفنانة البحرينية بشكل صادم قائلةً: "لأن وين ما أروح بالعالم يشوفوني حلوة .. بس عندنا طايحة من عينهم".

وأشارت شيلاء إلى أنّها غير مرتبطة عاطفيًا في الفترة الحالية، مؤكدةً على كلام الإعلامي صالح الراشد بأنّه لا يوجد بينهما أي مشروع للارتباط، وأنَّ العلاقة التي تجمعهما هي الأخوة فقط.

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وسبق أن قالت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، إنّها لا ترغب في إجراء أي عمليات التجميل، موضحة أنها راضية عن شكلها تمامًا على الرغم من وجود بعض العيوب لديها.

وردت على سؤال الإعلامي صالح الراشد حول ما إذا كانت تفكر في إجراء عمليات تجميل أم لا، قائلةً: "ولا شيء ما أبي أسوي شيء.. أنا كلي على بعضي مو برفيكت ومستأنسة على شكلي.. كان يهمني شكلي بفترة من الفترات الحين صرت ما اهتم حق شكلي قدر ما اهتم شنو أقدم وشنو أسوي وشكلي آخر شيء".