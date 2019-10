سيلينا غوميز تلتقي بحبيبها السابق صمويل كروست.. هل تعود إليه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة سيلينا غوميز مع حبيبها السابق، صمويل كروس في مطعم La Esquina في حي سوهو بمدينة نيويورك.

وارتدت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 27 عامًا بدلة مخططة بالأبيض والأسود عند وصولها إلى المطعم، بعد وقت قصير وصل صمويل للمكان نفسه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتواعدت نجمة البوب وصمويل للمرة الأولى في نوفمبر 2015، وظهرا سويًا في مرات قليلة.

ظهرت علاقتهما للمرة الأولى عندما التقى الثنائي في مأدبة عشاء، حيث جلست سيلينا في أحضان صمويل في نوفمبر 2015، ثم شوهدا في إجازة معًا في يناير 2016 مع مجموعة صغيرة من الزملاء.

Advertisements

وبحلول شهر أغسطس في 2016، نشر صموئيل رسالة عبر حسابه على إنستغرام ثم حذفها على الفور، قال فيها: "سيلينا هي فتاة حقيقية ذات قلب حقيقي ومشاعر حقيقية، على الرغم من أننا اتجهنا في مسارات منفصلة، إلا أنني على الأقل أعرف أن الحب موجود. أحبك سيلي".

كانت أصدرت المغنية الأمريكية غوميز أغنية جديدة بعنوان Lose You To Love Me تحمل إشارة لصديقها السابق جاستن بيبر.

وأشار جمهور سيلينا إلى أن الإغنية بمثابة وداع لصديقها السابق جاستن بيبر بعد زواجه رسميًا من عارضة الأزياء هايلي بالدوين، وإنهاء هذا الفصل من حياتها، مع كلمات تتضمن تلميحًا عن "سيلينا" بأنه تم استبدالها بأخرى في غضون شهرين.