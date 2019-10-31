هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، على توجيه رسالة قاسية لمواطنه الفنان محمد رمضان، موضحًًا أنّه ليس مطربًا لكنه يغني مثل ستايل أغاني الراب وهو مجرد كلام وراء بعضه، مطالبًا إياه بالتغيير والتنوع في الفترة المقبلة إذا ما أراد أن يكمل مشواره.

وأكد هاني شاكر، في تصريحات تلفزيونية على أن قرار منع محمد رمضان من الغناء ليس بيده، موضحًا أنّه لكي يكون مطربًا لا بدَّ من تغيير الكلمات التي يقدمها للجمهور.

وسخر هاني شاكر من الألقاب التي منحها محمد رمضان لنفسه وخاصًة "نمبر وان"، كما انتقد كلمات وتصوير فيديو كليب أغنيته الأخيرة "السلطان" والتي أطلقها محمد رمضان قبل 3 أيام، مؤكدًا أن الجمهور وصلت له رسالة محمد رمضان.

وقال هاني شاكر، في رسالته لمحمد رمضان: "عرفنا إنه نمبر وان وعرفنا إن هو مفيش غيره وعرفنا إن هو السلطان وبيقلعوه الجزمة على المسرح وهو بيغني وبيشلوه زي الملوك، عرفنا الكلام ده الحمد لله ياريت يبقى في جديد الفترة الجاية".

وعلى صعيدٍ آخر نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام صورةً له من كواليس أحد كليباته، وكتب رمضان: "مش أنا اللي اخترت اسمي ولا لوني ولا شكلي لكن أنا اللي اخترت هدفي ومكاني وشخصيتي".

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وكانت أُثيرت انتقادات واسعة ضد محمد رمضان بعد طرحه فيديو كليب أغنية "السلطان" بسبب ظهوره بملابس فخمة للغاية واستعراضه بالعديد من المقتنيات التي وبحسب المتابعين لا تنتمي للحقبة الزمنية التي تدور فيها فكرة الكليب من بينها النظارة الشمسية، وارتداؤه لحزامٍ ترتديه النساء في المغرب على القفطان.

يُذكر أنَّ محمد رمضان استطاع أن يصل بفيديو كليب "السلطان" لـ 6 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع اليوتيوب منذ طرحه مساء السبت الماضي؛ إذ تم تصوير الكليب في مدينة مراكش بالمغرب وأنتجته شركة "روتانا" وفقًا للتعاقد المبرم بين الطرفين، وشاركته بطولة الكليب الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة.

وكان رمضان قد حطم أرقام المشاهدات أيضًا بفيديو كليب أغنية "إنساي" مع المغني التونسي سعد لمجرد قبل نحو 3 أشهر، حيث بلغ عدد المشاهدات إلى 177 مليونًا.