بدور البراهيم: عائلتي محافظة ووالدتي منقّبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، متابعيها مقطع فيديو جديد تحدثت فيها عن عائلتها المحافظة في ردٍ منها على الانتقادات التي تطالها من آن لآخر عن تربيتها وأخلاقها بسبب التصريحات المثيرة للجدل التي تطلقها.

وقالت بدور البراهيم، في المقطع الذي بثّته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وتداولته العديد من حسابات المشاهير عبر تطبيق إنستغرام، إنّها من عائلة محافظة ومن عائلة شبه ملتزمين وشبه مطاوعة.

واستطردت: "10% من عائلتي هم فقط غير ملتزمين وأمي منقبة وأخواتي منقبات وجميع بنات عائلتنا منقبات وأنا ما أعيّب على النقاب".

وأثارت الفاشينيستا السعودية جدلاَ واسعاً بسبب هذه التصريحات حيث تحدث العديد من المتابعين عن التزام 90% من عائلتها وأنّها الوحيدة غير الملتزمة مؤكدين أنّها تفهم الالتزام بشكل خاطئ وأنه يتمثل في ارتداء النقاب، فيما استغرب آخرون من كون الجميع ملتزمين وهي الوحيدة التي تثير الجدل وتظهر ببعض شعرها وتضع المكياج.

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واتهمها آخرون بأنّها خرّبت عائلتها بهذه التصريحات متسائلين بسخريةٍ عن كونها مرفوع عنها القلم مثل بقية بنات عائلتها اللاتي تفتخر بهن أم ماذا تريد من وراء هذه التصريحات.

وكانت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، قد أثارت حالةً من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي عندما تحدثت عن جمالها، ما جعل المتابعين يوجهون لها اتهامات بالغرور والكبرياء، حيث تعتمد "بدور" على التصريحات المثيرة من فترةٍ لأخرى كتصريحها حول سؤالٍ وجهه لها أحد متابعيها عمّا إذا كانت متزوجة حاليًا أم لا، إذ ردّت واصفةً كل من يتقدّم لخطبتها بـ"الكلاب" لذلك ترفض كل عروض الزواج، قائلةً عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "منذ أن انفصلت عن زوجي من ٤ سنوات وكل اللي يتقدمولي ذكور أو كلاب لابسة ثياب".

يذكر أن بدور البراهيم، تتمتع بشعبية واسعة في المملكة العربية السعودية، إذ تعد من الأكثر متابعة لما تقدمه من وصفات تجميلية وزيوت تروج لها عبر صفحاتها وتبيعها.

ونالت بدور شهرة أوسع بعد أن تقدم لزواجها شاب سعودي وكان مستعد ليدفع مهرها مليون ريال، ليتهمها كثيرون بالاتفاق معها، لكن الشاب ظهر لاحقا وأكد أنه لا يعرفها نهائيا.