دنيا سمير غانم تكشفُ تفاصيل آخر مشاجرة لها مع زوجها

قالت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، إنّها عاشت برفقة شقيقتها إيمي، طفولة لم يقمْ فيها والداهما بضربهما، موضحًة أنّ الأم تنفعل على الأولاد رغمًا عنها لأنّها طبيعة، رغم أنّ والدتها طيّبة، فيما أوضحت إيمي سمير غانم أنّ والدها كان دائمًا الهادىء الذي يسيطر على الأمور.

وكشفت دنيا سمير غانم، في لقاء تلفزيونيّ ظهرت فيه برفقة "إيمي"، عن تفاصيل آخر مشاجرة وقعت بينها وبين زوجها الإعلاميّ رامي رضوان، وذلك بعد أنْ روت "إيمي" تفاصيل ضربها لها في بعض الأوقات موضحًة أنّ "دنيا" كانت تُظهر شكلها الغاضب في هذه اللحظة.

وعند تفسير دنيا سمير غانم لهذا الشّكل، قالت إنّها تكتم عصبيتها مضيفة في حديثها عن المشاجرة أنّها كانت غاضبة بشدّة من زوجها، وصلت لدرجة أنّها لم تتحدّث معه مستطردًة "كنت زعلانة من رامي وقافشة عليه مثل أي اثنين متزوجين ويختلفان أو يتشاجران ولكن عندما قال لي أنه سيذهب إلى العمل أوقفته وعضيته في كتفه وبعدها بوسته وقولتله مع السلامة يا حبيبي".

وعن الحياة الخاصّة والفنية بين دنيا وإيمي سمير غانم، قالت دنيا إنّ شقيقتها إيمي أخفّ دم منها وإنّها في الأعمال الكوميدية أفضل منها بكثير، لافتًة إلى أنّهما تفاجأتا بمسؤوليات كثيرة عليهما.

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وأردفت دنيا سمير غانم: "أنا باخذ الأعمال الفنية بشكل صارم للغاية وباجي على نفسي زيادة عن اللزوم وده بييجي على أعصابي عكس إيمي نعم هي مجتهدة في شغلها وكل حاجة بس بتشيل مسؤوليات الحياة بشكل أوفر وبسبب ذلك فإن أعباء الحياة عند إيمي تؤثر على شغلها وده عيبها".

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واستطردت إيمي سمير غانم قائلةً إنَّ دنيا كانت شقية جدًا وهي صغيرة عكس الآن، متابعة: "دنيا كانت متشردة وهي صغيرة كانت شبه سوكة"، فيما أكدت دنيا سمير غانم أن إيمي كانت هادئة في طفولتها وكانت طوال الوقت صامتة لكنها تحولت بعدما كبرت.

وعن طفولتها تحدّثت دنيا سمير غانم قائلًة: "كنت شقية لدرجة إنى كنت بروح أشتغل الناس وقولهم أنا أجنبية"، أما إيمي فقالت: "أنا لو أنا عملت كده بيقولولي أجنبية بيئة ودنيا كانت بتدافع عني لما العيال كانوا بيرخموا عليا وده طبعًا محدش يتوقعه دلوقتي".

يُذكر أنّ إيمي ودنيا سمير غانم تعاونتا سويًا في عمل درامي بعنوان "نيللي وشيريهان" قبل عامين، وتمّ عرضه في موسم رمضان ولاقى نجاحًا كبيرًا، وكان آخر عمل قدمته إيمي في رمضان الماضي حمل عنوان "سوبر ميرو" أمّا دنيا فقدّمت آخر أعمالها في رمضان الماضي أيضًا، وحمل اسم "بدل الحدوتة3".

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