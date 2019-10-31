ديما قندلفت لا تخشى المقارنة مع نجمات الهيبة السابقات

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعربت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن تقديرها الكبير لمواطنها الممثل تيم حسن. وأشارت خلال لقاءٍ صحافي مسجّل لبرنامج The insider أنها تُحبه كصديق، كممثل، نجم وإنسان". مشيرةً إلى أنه كان زميلها على مقاعد الدراسة في المعهد العالي للفنون. وعملت معه في وقتٍ سابق في مسلسل "ملوك الطوائف" قبل أن يتشاركا مجدداً في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة".
وفي ردها عن مدى شعورها بالقلق من مقارنة أدائها بالممثلات اللواتي سبق وشاركن بأجزاء المسلسل الثلاثة، قالت أنها لا تخشى المقارنة، لأن كل ممثلة لديها طريقتها وبصمتها الخاصة في الأداء، ولها أسلوبها وطبيعتها وهويتها".
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