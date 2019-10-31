شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير مسلسل "العلم والإيمان" عن قصة الدكتور مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست وليد يوسف إن مسلسل "العلم والإيمان" الذى يدور حول السيرة الذاتية للمفكر الدكتور مصطفى محمود متوقف "محلك سر"، مضيفا أن السبب يعود إلى التكلفة الإنتاجية الضخمة.

وكشف يوسف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن منتج العمل كان يحتاج لشراكة الدولة لضخامة العمل الإنتاجية، إذ يتضمن 157 شخصية وديكورات وسفريات للخارج، إذ كان صاحب العلم والإيمان يسافر للمشاركة فى مؤتمرات عالمية.

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وأوضح وليد يوسف أن العمل يجسد كل عباقرة مصر منذ أربعينيات القرن الماضى إلى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، كما أنه يعكس حالة الفن والأدب والعلوم والسياسة فى مصر خلال فترة حياة الدكتور مصطفى محمود.

واختتم وليد يوسف مناشدًا الدولة للمساهمة فى خروج هذا العمل للنور، لأننا فى حاجة إلى أعمال تبرز مجهودات رموز مصر فى جميع المجالات.

يذكر أنه فى عام 2016 طرح الفنان خالد النبوى برومو المسلسل، وأظهر فيه قدرة فائقة فى تجسيد تفاصيل شخصية المفكر مصطفى محمود، وأشاد الجمهور بإجادته للشخصية.