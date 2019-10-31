"جمال طلب رقمي".. نجل طلعت زكريا يكشف لـ"الخليج 365" كواليس مكالمته مع مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال عمر طلعت زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، إنه يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس الأسبق حسني مبارك وولديه علاء وجمال، مؤكدا أن حضورهما "علاء وجمال" عزاء والده شيء متوقع منهما في ظل العلاقة التي كانت تجمع عائلة مبارك بوالده الراحل، عقب المقابلة التي تمت بينهما منذ فيلم "طباخ الرئيس".

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خلال العزاء، جمال طلب رقمي، وفي اليوم التالي كلمني الرئيس مبارك شخصيا وقدم لي واجب العزاء، وطلب مني أن يتحدث إلى والدتي وأختي من أجل تعزيتهما ولكني كنت خارج المنزل حينذاك فلم يتسن له محادثتهما".

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وتابع: "المواقف هي اللي بتبين معادن الناس"، مؤكدا أن والده كان دائم الزيارة للرئيس الأسبق مبارك برفقة الفنان تامر عبدالمنعم.

واختتم نجل طلعت زكريا، حديثه قائلًا: " أكثر ما ضايقني هو أن جمال وعلاء اتبهدلوا في العزا بسبب تدافع الناس لالتقاط الصور معهم، وبتمنى يمنعوا تغطية الجنازات بسبب ما يحدث فيها من هرجلة".