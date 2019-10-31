"أحداثه في الخمسينيات ولا ينتمي للمسلسلات الرومانسية".. أبرز المعلومات عن "حواديت الشانزلزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت قناة "on e" الإعلانات التشويقية لمسلسل "حواديت الشانزلزيه" للفنان إياد نصار وإنجي المقدم، كما طرح الفنانون المشاركون في العمل بوسترات للعمل على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن مسلسل "حواديت الشانزلزيه".

- المسلسل إخراج اللبناني مرقس عادل، وهو مخرج شاب، ويقدم أول أعماله، بينما كتبه أيمن سليم ونهى سعيد، في أول أعمالهما أيضا، ومن إنتاج سينرجي.

- سبب تسمية مسلسل "الشانزلزيه" بهذا الاسم، هو أن أحداثه تدور في "لوكاندة" الشانزلزيه، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شخصية رياض "إياد نصار".

- يلعب إدوارد في المسلسل شخصية وكيل نيابة يقوم بحل لغز القضية، بعد أن تعترف زوجة رياض (داليا مصطفى) بأنها التي قتلته.

- تشارك ماريا ابنة الفنان إدوارد في العمل بأغنية أجنبية ضمن أحداث المسلسل.

- كشف الفنان إياد نصار، عن كواليس مسلسله الجديد "حواديت الشانزليزيه" خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم" وأوضح أن المسلسل يدور في الحقبة الزمنية لخمسينيات القرن الماضي، لافتا إلى أنه مسلسل لا ينتمى لفئة المسلسلات الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من: "مي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وسارة عادل".

- وفقا لمؤلف المسلسل أيمن سليم، تدور قصة المسلسل بين بطل العمل "إياد نصار" و5 فتيات.

وقال إياد نصار مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم" إن المسلسل يتناول فكرة أن الحياة فيها العديد من الألوان ولا يصح أن يراها الإنسان بلون واحد، لافتا إلى أنه يطرح فكرة القبح والجمال في مصر في فترة الخمسينيات، كما يتحدث عن فكرة وجود ألوان زاهية خلالها، ويتمنى عودتها.

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لقاء إياد نصار مع إنجي علي

- يعرض المسلسل بدءًا من 10 نوفمبر على قناة "أون إي" وأعلنت قناة "إم بي سي 4" عن عرض المسلسل على شاشتها لكن لم تحدد موعد العرض.

إعلان المسلسل على إم بي سي 4

- تدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات، ويستعرض حالة الرقي واختلاط الثقافات، كما يركز أيضا على النماذج السيئة في المجتمع خلال تلك الحقبة، وفقا لتصريحات إياد نصار عن المسلسل.

The Insider في كواليس مسلسل "حواديت الشانزلزيه"

- وفقا لتصريحات أيمن سليم لـ"الخليج 365" فإن المسلسل لا يستعرض الجمال والازدهار والفن وحكاياته في هذه الفترة فقط، بل يأصل له ويكشف أسبابه، سواء فيما يخص سلوك الشعب وسياسة الدولة المصرية آنذاك.