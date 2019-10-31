تراند اليوم : فنان شهير يعلن إنجاب ابنه الرابع من حبيبه السوري...

حالة من الصدمة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب بصفة عامة والسوريين بصفة خاصة، بعد إعلان فنان عالمي إنجاب ابنه الرابع من حبيبه الشاب السوري.
وأعلن المغني العالمي ريكي مارتن عبر صفحته الرسمية على موقع «انستجرام»، ولادة حبيبه السوري الذي يدعى جوان يوسف، لابنهما الرابع.
ونشر الفنان العالمي، صورة مع مولوده الجديد وهو يحمله الى جانب زوجه، وعلق :«إبننا رين مارتن-يوسف ولد!».
الجدير بالذكر أن الفنان ريكي مارتن وحبيبه جوان 3 أولاد وهم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنة اسمها لوسيا، وكان أعلن ريكي في عدة مناسبات سابقة انه يحب الاسرة الكبيرة ولذلك يسعى ان يكوّن أسرة فيها العديد من الاولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما الجميلة.