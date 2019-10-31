بلقيس تبكي تأثرًا في مؤتمر القوة النسائية في البحرين

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة بلقيس فتحي في مؤتمر “القوة النسائية في البحرين” أخيرًا، وتحدّثت خلال محاضرة خاصة عن تحديات المرأة في سوق العمل كاملة.

وأحدثت بلقيس ضجّة كبيرة بعد بكائها في الندوة أثناء حديثها عن طفلها تركي.

وبكت بلقيس تأثّرًا أمام الصحافيين والحاضرين في الندوة، وذلك بعدما سألها أحدهم عما إذا كانت تشعر بالذنب الذي يرافقها كأم حين تترك طفلها من أجل السفر لإحياء الحفلات والعمل.

وقالت في الفيديو المرفق: “أنا أستودع ابني في كل لحظة. عندما كانت أمي تقول إننّي أدعو لكم في كل خفقة قلب كنت أقول إنّها تبالغ وهذا الكلام يُؤثِّر فيّ كثيراً ويبكيني. أمامي حل من اثنين”. وتابعت: “أستودع ابني عند الله وأتركه مع الرفقة الأمينة وهم أهل زوجي، وأسافر وأكمل وظيفتي، وإما أن أبقى في البيت كل الوقت وأنسى طموحاتي”.

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وحصدت الفيديوهات الخاصة بندوة بلقيس في مؤتمر “القوة النسائية في البحرين” تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.