مالوما يعود إلى موقع تصوير فيلمه مع جينيفر لوبيز – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إجازة دامت لعدّة أيام، عاد النجم الكولومبي العالمي مالوما إلى موقع تصوير فيلمه الجديد مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز ويحمل اسم Marry Me، وذلك لاستكمال تصوير مشاهده. ونشر مالوما صورة جديدة له من أمام الكارافان الخاص به موقع التصوير وكتب بتعليقه عليها: “عدت إلى العمل”. وحصدت صورة مالوما مئات آلاف الإعجابات فور نشرها، خاصة أن النجم الكولومبي الشهير يتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن هذا الفيلم هو رومانسي كوميدي وستلعب جنيفر لوبيز دور نجمة بوب على وشك الزواج من نجم روك مشهور لكن تكتشف أنه خانها مع امرأة أخرى، فتختار أن تتزوج أحد المعجبين عشوائيًا.

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