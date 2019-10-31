شيرين عبد الوهاب في فيلم سينمائي عالمي

متابعة بتجـــــــــــرد: في مفاجأة كبيرة، تعاقدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع المتتج وليد منصور، لتقديم عمل سينمائي ضخم، سيكون أول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

ويصنف فيلم شيرين الجديد كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي، بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي، وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي، يشبه طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو “الجميلة والوحش”، في التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية، مع اختلاف القصة والأحداث.

وبعد الاستقرار على مخرج العمل، سيتم عمل تجارب آداء لعدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، لاختيار الأبطال المشاركين مع النجمة المصرية لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020.

يذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد، يعد ثاني تجاربها السينمائية، إذ شاركت في بطولة “ميدو مشاكل” في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.