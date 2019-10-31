شكران مرتجى تشكر جمهورها لهذا السبب

توجّهت الممثلة السورية شكران مرتجى بتحية شكر وتقدير لجمهورها ومتابعيها خصوصًا عبر موقع انستغرام، حيث احتفلت بوصول عدد متابعيها الى 2 مليون متابع، الامر الذي جعلها تتشارك هذه الفرحة مع من كانوا السبب بوصولها الى هذا الرقم المميز.

Advertisements

فقد نشرت “شكران” على حسابها عبر انستغرام صورة اعلنت فيها ان عدد متابعيها عبر هذه المنصة بلغ الـ2 مليون، ارفقتها بالتعليق التالي: “شكراً لكل الحبايب والأصدقاء والفانز أنا بمليون نعمة عندي ياكن شكررراً لأن أغلبكم حقيقيين ولستم إفتراضيين. بحبكم أينما كنتم وكيف ماكنتم بحبكم قد البحر وسماكاته. يارب الخير والحب والأمن والآمان والسلام لقلوبكم وأوطانكم”.

كلمات شكران النابعة من القلب لاقت تجاوبًا من قبل متابعيها الذين عبّروا بالمقابل عن حبّهم الكبير لها، اذ انها والى جانب كونها ممثلة محترفة، هي أيضا انسانة مميزة، طيبة ومتواضعة وقريبة من جمهورها. كما تمنى لها المتابعون المزيد من النجاح والتألق في مسيرتها الفنية والمهنية مطالبين بأن يروها بالمزيد من الاعمال الدرامية، حيث تترك بصمتها في كل عمل تشارك فيه.

الجدير بالذكر أن النجمة السورية شكران مرتجى تطل حاليا على جمهورها عبر قناة “Bein دراما”، من خلال المسلسل السوري – اللبناني المشترك بعنوان “ميادة وأولادها”، حيث تنفرد شكران ببطولته، علما ان هذا العمل جاء بعد 26 سنة من مشاركتها بأدوار مساعدة أو ثانوية في ما يزيد عن 100 مسلسل سوري.