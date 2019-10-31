شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي.. على غرار "الجميلة والوحش"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاقدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع المتتج وليد منصور لتقديم عملٍ سينمائي ضخم كأول بطولةٍ مطلقة لها في مجال السينما.

وعلم "فوشيا" أنَّ فيلم شيرين عبد الوهاب، الجديد يعد أول عملٍ سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي.

وأوضحت المصادر أنّه جارٍ التعاقد مع مخرجٍ كبير لتنفيذ مشاهد الفيلم بأسلوبٍ احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو "الجميلة والوحش" من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.

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وعقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعددٍ من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لاختيار الأبطال المشاركين مع النجمة شيرين عبد الوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020.

يذكر أنَّ فيلم شيرين عبد الوهاب، الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية حيث شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع النجم أحمد حلمي، ورامز جلال، ونشوى مصطفى.

من جانبٍ آخر يستعد المنتج وليد منصور لتصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني لعام 2020، عقب نجاح تجربته الأخيرة "كازابلانكا" الذي حصد المركز الأول في موسمه من حيث الإيرادات وأشاد به صُنّاع السينما المصرية والعربية بالإضافة إلى تصدر فيلمه "البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني، أعلى إيراداتٍ لفيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.