هنيدي يُشيد بالرياض ويؤكد أنها أصبحت مدينة عالمية

أشاد النجم الكوميدي محمد هنيدي، بمدينة الرياض، عبر حسابة الشخصي بموقع "توتير"، خاصة بعدما شهدت الرياض خلال الفترة الأخيرة العديد من الفعاليات أخرها موسم الرياض، كما قام هيندي بعرض مسرحية"3 أيام في الساحل" خلال الفترة الماضية بالرياض.

وكتب هيندي عبر "توتير" قائلا :" أكتر من أسبوعين قضتهم في موسم الرياض عمري ما هنساهم .. الرياض أصبحت في وقت قصير مدينة عالمية في الشرق الأوسط بفضل ربنا ثم الاف البشر اللي اشتغلوا على الموسم عشان يطلع بالشكل ده".

قد يهمك ايضاً:

«هنيدي»: «موسم الرياض إنجاز.. والجمهور السعودي سبب نجاح مسرحيتي»

محمد هنيدي ينعى الفنان السعودي طلال الحربي