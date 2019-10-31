مصطفى خاطر يؤكد أنّ "طلقة حظ" يمزج المعاناة بالضحك

أكد الفنان الكوميدي مصطفى خاطر أن مسلسله الرمضاني "طلقة حظ" نجح في مزج المعاناة والمأساة بالضحك.

وقال خاطر، إن المسلسل يندرج تحت تصنيف الكوميديا السوداء، وهذا مناسب جدًا للدراما والسينما اللذين يختلفان عن المسرح، مشيرا إلى أن هذا ما كان يبحث عنه في التليفزيون، المسلسل نجح ولاقى إعجاب الجمهور.

وكشف عن تخوفه في موسم رمضان الماضي بسبب كثرة الأعمال الكوميدية فيه، ولكنه يعلم أن الوضع بالنسبة له مختلف لأنه يقدم كوميديا من نوع مختلف.

ورأى خاطر أنه ليس من الضروري أن يقدم رسالة عميقة في العمل الفني، فبمجرد أن يضحك الجمهور يكون العمل هادفا، مؤكدا أن التسلية والاستمتاع رسالة.

وتناولت أحداث المسلسل قصة شخصية "عبدالصبور" التي جسدها مصطفى خاطر، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، وتعرض لحادث غير حياته وقلبها رأسا على عقب، وتصاعدت الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

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شارك في بطولة المسلسل هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، آيتن عامر، ميرنا نورالدين، رانيا شاهين، إيمي سالم، ياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، وحسني شتا ومحمود فارس، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

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