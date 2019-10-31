شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفا مسلسل GOT يعتذران عن سلسلة Star Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المؤلفان لـ مسلسل GOT ديفيد بينيوف ودان فايس عن انسحابهما من ثلاثية Star Wars القادمة من شركتى ديزنى و Lucasfilm ، بسبب التزامهم مع شبكة أخرى.

وكانت قد تم الإعلان عن الصفقة في فبراير من العام الماضى 2018، وحسب موجب الاتفاقية، سيكتب الثنائى 3 أفلام عن Star Wars بمنظور جديد، لكن في وقت سابق من هذا العام، بينما كان يبث أخر حلقات Game of Thrones، علمت مصادر مقربة من المؤلفين أنهم سيعملون على مشروع جديد مع شبكة نيتفلكس يقد بـ مبلغ 200 مليون دولار.

وأوضح الثنائى في بيان صدر "هناك ساعات كثيرة فقط في اليوم، وشعرنا أننا لا نستطيع أن ننصف كل من حرب النجوم ومشاريعنا على Netflix، لذلك اعتذرنا عن سلسلة Star Wars ".

Advertisements

وأضافوا "نحن نحب حرب النجوم، منذ بدأها جورج لوكاس، وكان العمل على سلسلة الأفلام من الأشياء التي سنظل فخورين بها طوال العمر"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian ".

وكانت شركة ديزنى للإنتاج السينمائى، عن مواعيد أفلامها المنتظر عرضها، والتى دخل بعضها بالفعل قيد التصوير والبعض الاخر ضمن مراحل الكتابة، والمقرر عرضهما فى السنوات القادمة بدور العرض العالمية.

وضمت القائمة التى كشفت عنها الشبكة موعد طرح الاجزاء القادمة من سلسلة أفلام Star Wars وسلسلة Avatar، والتى سيبدأ عرض أولى اجزائهما فى 17 ديسمبر عام 2021.

وبعد فيلمها الأكثر ربحاً فى التاريخ والذى وصل لإيرادات بلغت 2.8 مليار دولار فى شباك التذاكر العالمى عام 2009، قررت ديزنى طرح الجزء الثانى من فيلم Avatar فى ديسمبر 2021 بعد اقتراب الانتهاء من التصوير وبداية مرحلة المونتاج.