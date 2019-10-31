ديمة قندلفت.. نجمة اختارت التمرّد وهذا ما تمنّته عند وفاتها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فرضت النجمة ديمة قندلفت نفسها على الساحة الفنية السورية خلال الـ 15 سنة الأخيرة، بعدما قدّمت نفسها بشكل قوي، حرض المخرجون على اختيارها في أعمالهم، فقد رسمت شخصية وهوية وأسلوبًا خاصًا في أدوارها.

كما تميزت ديمة قندلفت في أدوارها بالجرأة، فتركت أعمالها أثرًا في ذاكرة المشاهد العربي. بدأت أولى مشاركاتها في المسلسلات عام 2001 لتتوالى بعدها أعمالها التلفزيونية دون انقطاع كل عام، و لعبت أدوارًا لشخصيات متعددة في هذه المسلسلات وحظيت بالنجاح المطلوب.

لم تكن صاحبة الـ 40 عامًا بداياتها في مهنة التمثيل، بل فنّ قريب منه، فأصرت بعد ذلك للتوجه إلى طموحها وشغفها في الأعمال السينمائية والدراما التلفزيونية، ترفض الاستسلام، وليس لديها مشكلة في التمرد على عادات المجتمع، بل ذهبت لأبعد من ذلك حتى في ما تتمناه عند وفاتها.

في "فوشيا" رصدنا بدايات الفنانة السورية، ومسيرتها، وأهم أقوالها، ولقبها الذي أطلقه البعض عليها، وغير ذلك عبر الفيديو التالي: