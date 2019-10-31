عبدالمجيد عبدالله يظهر فجأة في "موسم الرياض" رغم مرضه.. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، جمهور المملكة بالإعلان عن ظهور الفنان عبدالمجيد عبدالله، في فعاليات "موسم الرياض" لأول مرة منذ إعلان مرضه وتوقفه عن إحياء الحفلات الغنائية.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر "تويتر" أكد فيه ظهور عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض من خلال ليلة الأمير السعودي بدر بن عبدالمحسن، والتي ترفع شعار "نصف قرن والبدر مكتمل"، حيث أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "أول ظهور لأبو عبدالله".

وتحدث الفنان عبدالمجيد عبدالله، في مقطع الفيديو عن الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتعاونه معه ووقوفه بجانبه رغم أنه كان في بداياته الفنية.

وقال عبدالمجيد عبدالله، في مقطع الفيديو: "وجدت قمة في التواضع وقمة في الهدوء وإنسان يحسسك إنك فنان كبير رغم أني كنت في بداياتي أعطاك أبعاد للكلمة، أنا سعيد جدًا أنه دخل في مشواري، نصف قرن والبدر مكتمل".

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من جانبه حرص عبدالمجيد عبدالله على نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر" وأرفقه بتعليق وجهه للمستشار السعودي تركي آل الشيخ فقال: "حضورك يابوناصر طاغي وهو يطغى علي وأنا من هولة الموقف خطر يغمى علي".

تأتي مشاركة عبدالمجيد عبدالله، في ليلة "نصف قرن والبدر مكتمل" والتي تقام بمناسبة الاحتفال بالشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن وذلك يوم 12 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط حضور نخبة من النجوم.

وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله قد اعتذر مؤخرًا عن الظهور في "موسم الرياض" حيث كان مقررًا أن يحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة "مجيديات" وكانت أولى الليالي التي يعلن عنها تركي آل الشيخ إلا أن المرض أحال دون ظهوره حيث حرص عبدالله ابن الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله على طمأنة الجمهور على صحته وقال إن والده سيظهر في الحفلات عندما يستطيع الظهور.