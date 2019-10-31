يوسف تؤكد إطلالتها في مهرجان القاهرة لم تنل الإعجاب

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن إعجابها بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية، قائلة: "كان الفستان عاجبني".

أما عن إطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أوضحت رانيا يوسف أنها لم تعجب الجمهور .

وأكدت "رانيا"، خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، عدم وجود علاقة بينها وبين نادية الجندي، مشيرة إلى أن العامل المشترك الذي كان بينهما هو زواجهما من المنتج محمد مختار.

وتحدثت رانيا يوسف، عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدها كان ضابطًا بالقوات المسلحة في سلاح المشاة، وشارك في معظم الحروب وكان آخرها حرب 6 أكتوبر عام 1973، مشيرة إلى أنه رباها على الاحترام والتفاهم، وعندما تتخذ قرارًا فإنها تتحمل مسئوليته بالكامل.

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