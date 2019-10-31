جسار يشوّق الجمهور بمفاجآت في حفلة دار الأوبرا

أعرب النجم اللبناني وائل جسار، عن سعادته البالغة لنفاد تذاكر حفله المنتظر في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال جسار :"سعادتي غامرة بجمهوري المصري، الذي يثبت لي يوما بعد يوم، أنه جمهور راقي وذواق، لا أجد إلا كلمات الشكر لكي أرسلها لهم "، وأضاف: "سأعمل جاهدا على تقديم عدد كبير من المفاجآت خلال الحفل". يذكر أن الحفل سيجمعه بالفنان العراقي هُمام إبراهيم والفنانة مروة ناجي.
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