أصالة تنشر صورة تجمعها بوالدتها وشقيقها وأبنائها دون طارق العريان

نشرت الفنانة السّوريّة أصالة نصري اليوم صورة عبر حسابها في انستغرام، جمعتها بأفراد عائلتها، وظهر في الصّورة كلّ من والدتها وشقيقها أنس وابنائها خالد وعلى وآدم، من أحد فنادق مدينة دبي، معلّقة أسفلها: صباح الفل #عيلتي #اجازة.

وطبعًا بدا واضحًا غياب زوجها طارق العريان عن المشهد، على الرّغم من أنّه كان يحرص مرارًا على مرافقة العائلة في الإجازات.

وطبعًا لم تسلمْ أصالة من تعليقات الجمهور، حيث تساءل كثيرون عن سبب اختفاء العريان، وعدم ظهوره مع العائلة في الآونة الأخيرة.

وكانت أصالة قد نشرت منذ أيام صورة لها مع العريان وعلّقت أسفلها: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

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وكان ذلك بعد أنْ انتشرت عدة شائعات تفيد بأنّ مشاكل كبيرة قد نشأتْ بين أصالة والعريان، بعد أن كشفت خيانته له مع امرأة من الوسط الفنيّ.

والمتابع لأصالة، يرى أنّها قد ركّزت في الآونة الأخيرة على نشر صورها برفقة أفراد أسرتها، حيث ظهرت مع شقيقها أنس في أكثر من صورة، موجّهة له كلمات مليئة بالمشاعر.

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