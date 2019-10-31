شيرين تعود إلى السينما في بطولة مطلقة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت" تقوم الفنانة شيرين عبد الوهاب بأول بطولة سينمائية مطلقة لها بفيلمٍ ضخم تعاقدت عليه مع المنتج وليد منصور. وهو عمل رومانسي غنائي تشويقي أقرب بمضمونه للفيلمٍ الموسيقي الاستعراضي. علماً أنها شاركت في بطولة فيلم "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ 16 سنة مع الفنان أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفي.

الجدير ذكره أن مشاهد هذا العمل ستُنفذّ بأسلوبٍ احترافي عالمي علي غرار تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast (الجميلة والوحش) من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية.

الجدير ذكره أن اختيار نجوم الفيلم سيبدأ بعد الاستقرار على اسم مخرجه الذي سيجري تجارب الأداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي. فيما سيبدأ تصويره مع بداية عام 2020.

