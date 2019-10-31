شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبى يكسب.. عبد الباسط حمودة والليثى وحجاج يشاركون فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من نجوم الطرب الشعبى بمصر منهم عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى، ومعهما مصطفى حجاج في حفل «ليالي المحروسة»، ضمن الفعاليات التي يشهدها موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر هذه الحفلات إلى 17 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عبد الباسط حمودة والليثى مجموعة كبيرة من أغانيهما التى حققت نجاحا كبيرا سواء فى مصر أو خارجها، حيث لكل منهما لون مختلف ومتميز فى الأغانى الشعبية.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد؛ الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، والثانية "جرج بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، وهى كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادى.

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يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج هو ديتو أصالة بأغنية "لما تقول يا عوم" الدعائية لفيلم النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم أسامة، "ولاد رزق 2" وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوى.