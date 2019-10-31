شكرا لقرائتكم خبر عن دراكولا راجع.. شاهد أول تريلر لمسلسل الفانتازيا الجديد Dracula والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة BBC عن أول تلير لـ مسلسلها الجديد Dracula، دون الكشف عن الموعد المحدد لطرح المسلسل، تتبع هذه السلسلة دراكولا من أصوله في أوروبا الشرقية إلى معاركه مع نسل فان هيلسينج وما بعده.



Dracula

سيتم عرض المسلسل على شبكتى BBC و Netflix على ثلاث مواسم لمدة 90 دقيقة، ويقوم بكتابة السيناريو كل من مارك جاتيس وستيفن موفات، الثنائى اللذان عملا سويًا في فيلم "Sherlock" الذي أنتجته شركة Hartswood، التي تنتج أيضا المسلسل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

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Dracula

وستقوم شبكة BBC بعرض المسلسل في الولايات المتحدة، وشبكة نيتفلكس ستطرحه حول العالم، المسلسل سيقوم ببطولته جون هيفيرنان في دور جوناثان هاركر، دوللي ويلز في دور الأخت أغاثا وجوانا سكانلان في دور الأم العليا.

المسلسل من بطولة جون هيفيرنان، مورفيد كلارك، ساشا دوان، جوناثان آريس، ناثان ستيوارت-جاريت، ليندسي مارشال، شانيل كريسويل، ماثيو بيرد وليديا ويست، ومن بين مخرجى السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء، جوني كامبل (Westworld)، دامون توماس (Killing Eve) ، وبول مكجويجان (Sherlock).