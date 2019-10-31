"خيط الشتاء بجلدي" الجنوب أفريقي بنادي السينما الإفريقية ومركز الحرية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يعرض نادي السينما الإفريقية، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد غد السبت، في تمام السابعة مساءً بسينما الهناجر الفيلم الروائي الطويل "خيط الشتاء بجلدي" للمخرج جميل كوبيكا من جنوب أفريقيا.

وتدور أحداث الفيلم حول جون كيب، الذي قام على مدى عقود بسرقة الماشية والبضائع من المزارعين المستعمرين ذوي البشرة البيضاء وتبادل غنائمه مع السكان الأصليين الفقراء، لقد أكسبته أفعاله، رغم تهربه من القبض عليه لأكثر من 12 عاما، لقب البطل الشعبي لدى البعض، ولقب قاطع الطريق سيئ السمعة للآخرين، لنرى كيف ستسير أحداث الفيلم.

وفاز الفيلم بجائزة أحسن إسهام فني في مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019، لمستواه الفني المتميز وأهمية موضوعه الذي يدور حول تضحية الإنسان وتطلعه إلى الحرية، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق.

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كما سيعرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 9 ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر أنه في تعاون جديد لفتح نوافذ للفيلم الأفريقي بمصر فسيعرض الفيلم أيضا يوم الإثنين 26 نوفمبر بقصر السينما بجاردن سيتي، بناءً على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر.