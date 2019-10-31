يوسف الخال: "أنا ضد الثورة السلمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان اللبناني يوسف الخال، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على الثورة اللبنانية.

وكتب الخال: "أنا ضد إنو الثورة تكون سلمية، أنا ضد إذا أكلت كف ما تردّو بكفّين، أنا ضد إحترام الآليات الدستورية العتيقة، أنا ضدّ المنظومة المُنَظَّمة بهيك نظام، أنا ضد بدعة الديموقراطية التوافقية، أنا ضد أي ثورة ما بتخلق نظام سياسي بديل بفكر جديد علمي و علماني".

وتقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء الماضي باستقالته إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد نحو أسبوعين على احتجاجات غير مسبوقة عمت كافة أنحاء لبنان، ووافق رئيس لبنان ميشال عون على الاستقالة، لكن لم يعد المتظاهرون إلى منازلهم، وظلوا في الشوارع مطالبين بمحاكمة الفاسدين.