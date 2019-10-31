شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بهجت عن دورها فى "بحر" : الجمهور تعاطف مع جواهر ومع قصة حبها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الشابة ندى بهجت عن سعادتها بردود الفعل التى تلقتها عن دورها فى مسلسل "بحر" مع النجم ماجد المصرى، والذى يعرض على شبكة قنوات الحياة من إنتاج شركة سينرجى، مشيرة إلى أن هذه الردود فاجأتها، حيث تعاطف الجمهور مع شخصية "جواهر" التى تقدمها ضمن أحداث الحلقات، بالإضافة إلى قصة الحب التى تجمعها بالممثل حسن شتا.

وأضافت ندى لـ"الخليج 365" أن ترشيحها للمسلسل جاء عن طريق المؤلف أحمد عبد الفتاح، والمخرج أحمد صالح، مشيرة إلى أنها وافقت على العمل فى "بحر"، لأن القصة مختلفة ودورها يختلف عن أعمالها السابقة، إضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى".

يذكر أن مسلسل "بحر" يعرض حاليا على شبكة قنوات الحياة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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