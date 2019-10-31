شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Another Life لموسم ثانى بعد 11 شهرا من عرض الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الشبكة المنتجة مسلسل Another Life لموسم ثاني، المسلسل من تنفيذ شركة Halfire Entertainment الشهيرة بمسلسلها Alias ​​Grace، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ".

المسلسل من بطولة كيت ساخوف، صموئيل أندرسون، بلو هانت، جيك أبيل، أليكس أوزيروف، الكسندر ايلينج، جير تيناكو، هيلين كينج، جوستين تشاتوين، إليزابيث فيث لودلو ،سلمى بلير، لينا رينا، باربرا ويليامز، جيسيكا كاماتشو، بارفين دوسانجه.

تقوم ساخوف بلعب دور رائدة الفضاء Niko Breckinridge ، التي تقود مهمة لاستكشاف نشأة قطعة أثرية غريبة، ويلعب جوستين تشاتوين في دور زوج Niko، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الموسم الثاني في فانكوفر بـ كندا العام المقبل.

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وطرحت شبكة الموسم الأول من المسلسل الجديد أوائل العام الجارى، وتضمن 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل الجديد Another Life، حول الحياة فى الفضاء الخارجى، فى أحد المراكز الثابتة للكشف عن مستجدات الفضاء، وبحث الطاقم عن معلومات استخبارية غريبة، تقودهم فى مهمة جديدة لاستكشاف قطعة أثرية غريبة، وتعرضهما لمخاطر كبيرة لا يمكن تخيلها فيما قد تكون مهمة ذهاب فقط وليس لها عودة.

وكانت قد كشفت النجمة جيسيكا ماتن أن المسلسل التلفزيوني " Frontier " قد تم إلغاؤه بعد ثلاثة مواسم، من قبل شبكة نيتفلكس، وتركز الدراما التاريخية، على تجارة الفراء في أمريكا الشمالية القاسية والعنيفة في أواخر القرن الثامن عشر.

وتشمل قائمة الممثلون جيسون موموا وألون أرمسترونج وزوي بويل ولاندون ليبورو.

وخلال الحلقة الأخيرة من برنامج البودكاست Canadians Talking Sh * t، كشفت ماتن أن Frontier لن يعود للموسم الرابع على الرغم من التقارير السابقة، ولكن إلى الان لم تؤكد Netflix إلغاء العرض بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".