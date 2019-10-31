شكرا لقرائتكم خبر عن 852 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم الـ Joker حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الـ Joker أن يحقق إيرادات وصلت إلي 852 مليون دولار أمريكي حول العالم وهو العمل الذي قدرت ميزانية الفيلم بـ 55 مليون دولار فقط.
فيلم الـ Joker طرح فى دور العرض حول العالم بداية من يوم 4 أكتوبر الجارى، الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا كبيريًا، بالرغم من التحذيرات الأمنية الشديدة التى أحاطت بالعمل.
فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.
ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.
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