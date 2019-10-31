بالصور| نسرين طافش بـ"بدلة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت طافش في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، إذ ارتدت بدلة بيج، ونالت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية كان فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، من إخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث فيلم "نادي الرجال السري"، في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه (نادي الرجال السري)، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.