"أعرض المسلسل أرجوك".. نجل طلعت زكريا يطالب بالإفراج عن هذا العمل لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، بوستر مسلسل "عائلة حاحا" ليعلن بها عن رغبة عائلة الفنان الراحل طلعت زكريا في خروج المسلسل إلى النور.

وكتب عمر عبر حسابه على "إنستجرام": "ده سيت كوم اسمه عائلة حاحا، المسلسل ده أبويا عمله مخصوص عشان يشوفني أنا وإيمي ويفرح بينا".

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وتابع عمر: "المسلسل ده حلو جدا ودمه خفيف ومضحك لدرجة غريبة ومرعبة، يا ريت نداء للمنتج ياسر نوارة فرحنا عشان محتاجين نفرح ونزل المسلسل ده أرجوك" .

وأضاف عمر: "عائلة حاحا فيه نجوم كتير كل حلقة، نجم مختلف، من بطولة طلعت زكريا وبدرية طلبة ونادية العراقية وإيمي طلعت زكريا وعمر طلعت زكريا وحسن عبد الفتاح، وإخراج رائد لبيب، وتأليف طلعت زكريا".

وحاول الفنان طلعت زكريا، قبل وفاته، إعادة تقديم شخصية حاحا التي قدمها في عام 2006 في فيلم "حاحا وتفاحة" لكن هذه المرة في مسلسل تلفزيوني يحمل اسم "عائلة حاحا"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول عائلة، ورب الأسرة (حاحا) الأب العاطل الذي يدخل فى العديد من المشاريع التجارية الفاشلة التي تتسبب فى معاناة أسرته المكونة من زوجته (مرتاحة- بدرية طلبة)، ووالدته (مصباحة- نادية العراقية)، وأبنائه (ساحة) و(سماحة) و(تمساحة)، ودخل طلعت زكريا شريكا مع مدينة الانتاج الإعلامي في إنتاجه، ورغم انتهاء تصوير المسلسل في عام 2017، فإنه لم يظهر للنور حتى الآن لأسباب تسويقية.