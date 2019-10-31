رقم قياسي.. هذا ما حققه "الفيل الأزرق 2" بعد 14 أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، إيرادات قدرها 102 مليون و735 ألف جنيه، بعد 14 أسبوع بدور العرض السينمائي، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

الفيلم عُرض قبل سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، وتنافس مع أفلام "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الكنز 2"، إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا"، من أفلام عيد الفطر.

"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور (يحيى) من (لبنى)، ويجرى استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.