كارول سماحة تحذر الثوار في لبنان.. وهذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، تدوينة تعلن بها عن رأيها في مستقبل الثورة اللبنانية.

وكتبت كارول: "إن لم تنشأ قيادة وطنية نزيهة لهذه الثورة في أسرع وقت ممكن يستحوز عليها المتطفلين، وتعطي للسلطة الحالية مبررا لقمعها، كارول سماحة".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

وتقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء الماضي باستقالته إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد نحو أسبوعين على احتجاجات غير مسبوقة عمت كافة أنحاء لبنان، ووافق رئيس لبنان ميشال عون على الاستقالة، لكن لم يعد المتظاهرون إلى منازلهم، وظلوا في الشوارع مطالبين بمحاكمة الفاسدين.